Almanya’da zorunlu askerlik geri mi geliyor? Savunma Bakanı Pistorius çalışmaları hızlandırdı

Kaynak: DerSpiegel
Almanya’da zorunlu askerlik geri mi geliyor? Savunma Bakanı Pistorius çalışmaları hızlandırdı
Almanya Savunma Bakanı Pistorius’un zorunlu askerlik hizmetinin geri getirilmesi için çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi. Almanya'da zorunlu askerlik 2011'de kaldırılmıştı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya'da zorunlu askerlik hizmetinin yeniden başlatılmasını için çalışmalarına hız verdi.

Edinilen bilgilere göre Pistorius, "1 Nisan'a kadar ulusal dayanıklılığa ölçeklenebilir, tehdide uyarlanmış katkı sağlayacak bir Alman askeri hizmet modeli için seçenekler sunma" talimatı verdi.

SPIEGEL'in elindeki dahili şablonda, Pistorius'un federal seçimlerden önce zorunlu askerlik modeli için kendi önerisini sunmak istediği açık.

Çalışma emrinin giriş kısmında, "Federal Bakan, bu yasama döneminde zorunlu askerlik hizmetine ilişkin bir karar almayı planlıyor" deniliyor. Özellikle politika departmanı ilgili bir belge hazırlamakla görevlendirildi.

Ancak Pistorius’un getirmek istediği İsveç modelin Almanya'da tam olarak uygulanması pek mümkün olmadığı belirtiliyor. İsveç'te bir sınıfın yaklaşık yüzde onu orduya alınıyor. Almanya'ya uygulandığında bu, Bundeswehr'in her yıl 40.000 askeri asker eğitmesi gerektiği anlamına geliyor. Birliklerde bunun için yeterli kışla ve eğitmen yok. Münih Güvenlik Konferansı oturum aralarında düzenlenen bir etkinlikte Pistorius, gerçekçi bir rakamın 3.000 veya 4.000 asker olabileceğini söyledi.

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