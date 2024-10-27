Almanya'dan kritik vize kararı! Türkiye de listeye eklendi

Avrupa ülkeleri, son yıllarda Türkiye'ye yönelik kısıtlayıcı vize politikalarını sürdürmeye devam ediyor. Özellikle Schengen bölgesi ülkeleri, Türk vatandaşlarının vize başvurularına rekor seviyelerde ret yanıtı veriyor. Bu bağlamda, Almanya'dan gelen yeni bir karar, tepkilere neden oldu. Uygulanan bu politikalar, Türk vatandaşlarının Avrupa'ya girişini daha da zorlaştırırken, durumun düzelmesi için umutlar azalıyor.

TÜRK VATANDAŞLARI İTİRAZ EDEMEYECEK

Almanya, Türkiye'den yapılacak vize ret itirazı başvurularını bir yıl boyunca kabul etmeyeceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, 2023 yılında Türkiye, Çin ve Fas'taki vize retlerine itirazların değerlendirilmesinin askıya alındığını duyurmuştu. Bu uygulama bir yıl daha uzatılarak, başvuruların 30 Haziran 2025 tarihine kadar otomatik olarak askıya alınacağı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, bu kararın arkasında yatan nedeni açıkladı. Pandemi sonrası seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla vize bölümlerinin ciddi bir başvuru yükü altına girdiği ve bu durumun bazı yerlerde vize randevuları için daha uzun bekleme sürelerine yol açtığı ifade edildi. Amaç, vize başvurularına daha hızlı yanıt verebilmek.

Çok sayıda insanın vize başvurusu randevusu alabilmek için aylarca beklediği söylenirken, bu sebeple vize başvurularını değerlendirebilecek ekipteki kapasiteyi artırabilmek için, başvuru retlerine yapılacak itirazları inceleyecek ekibin farklı alanda görevlendirilmesine karar verildiği aktarıldı.