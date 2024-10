Almanya’nın yıllık enflasyonu Türkiye'nin 30 da 1’i çıktı. Hani bizi kıskanıyorlardı?

Türkiye’de enflasyon yüzde 49,38 açıklandıktan sonra yetkililer bu başarıyı şanlı söylemlerle duyurdu. “Enflasyonda düşüş sürecine girildi” diye söze başlanan cümlelerde ekonomi politikalarında büyük bir mesafe kat edildiği belirtilerek bu başarıya alkışlar istendi.

Türkiye’de enflasyon eylülde yıllık bazda yüzde 49,38 iken aylık bazda yüzde 2,97 olarak açıklandı.

Almanya’da ise enflasyon yıllık bazda yüzde 1,6 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,0 olarak açıklandı. Şubat 2021’de bu yana en düşük değer olarak kaydedildi.

Evet Almanya’nın çok ilerisindeyiz hem de 30 kattan fazla ilerisindeyiz. Hem yıllık enflasyonda hem de aylık enflasyonda…

Bizi kıskanan Almanya yıllık bazda yüzde 1,6’lık enflasyon ilan ederken, Türkiye’de yüzde 50’ye yakın seviyede olan enflasyon için tebrik bekliyor.

Pandemi süreci ile daha da derinleşen Türkiye’deki ekonomik kriz yüksek enflasyonla beraber yüksek döviz kurlarını beraberinde getirdi. Vatandaş her geçen gün alım gücünü daha da kaybetti. Maaşların enflasyon karşısında erimesi yaşam koşullarını iyice zorlaştırdı.

Enflasyon yetkililere göre düşüş gösterirken, bu durum market ve Pazar fiyatlarında etkili olmadı. Her gün her ürünün fiyatı daha da arttı. Temel gıda, ev kiraları, toplu taşıma eğitim harcamaları ve daha binlerce ürün her gün vatandaştan daha uzaklaştı.

Ve Almanya Türkiye’deki tüm bu ekonomik koşulları kıskandı…