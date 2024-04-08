Alparslan Kuytul'dan şok iddialar. İsrail ve ABD'nin elinde kimlerin belgeleri var

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Alparslan Kuytul'dan şok iddialar. İsrail ve ABD'nin elinde kimlerin belgeleri var
Alparslan Kuytul'dan İsrail, ABD ve iktidar partisinin ilişkileriyle ilgili şok iddialar geldi. Bu iddialar akıllara, "İsrail ve ABD'nin elinde kimlerin belgeleri var" sözlerini getirdi. Ayrıca Kuytul açıklamasında, “Şantaj altında olan çok. İsrail ile ilişkiyi kessinler de göreyim” sözlerini kullandı.

İktidar partisinin birçok büyükşehiri ve ili kaybettiği yerel seçimlerden ikinci parti çıkmasının sonuçları tartışılmaya devam ediyor.

Özellikle İsrail ile iktidarın ilişkileri oy kayıplarının en önemli nedeni olarak gösterildi.

Bu süreçte Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul, iktidarın bu ilişkileri sürdürme konusunda ısrarcı olmasının sadece ekonomik çıkarlarla açıklanamayacağını öne sürdü.

Alparslan Kuytul, İsrail ile sürdürülen ilişkilerin devam etmesinin altında yatan sebepleri açıkladı.

Kuytul, “Şantaj altında olan çok. İsrail ile ilişkiyi kessinler de göreyim” sözlerini kullandı.

İsrail ve Amerika'nın elindeki şantaj malzemelerine işaret ederek, bu durumun Türkiye'nin dış politikasını etkileyip etkilemediğini dile getirdi.

Kuytul, iktidarın, İsrail ile ilişkileri kesmeye cesaret edip edemeyeceğini ve bu durumun olası sonuçlarını merak etti.

Ayrıca, bu ilişkilerin devam etmesinin, iktidarın oy kaybına yol açıp açmayacağı konusunda da şüphelerini dile getirdi.

Kuytul'un ifadeleri, Türkiye'nin İsrail ve Amerika ile olan ilişkilerinin karmaşık doğasını ve bu ilişkilerin Türk iç politikasına olan etkisini vurguladı.

Alparslan Kuytul’un iddialarının tamamı şu şekilde:

“Niye ısrarla bu ticaret sürdürülüyor? Bu 1-2 milyar dolar için olamaz.

İsrail'in ve Amerika'nın elinde hangi şantaj malzemeleri var.

Kim neler yedi, neler içti? Hepsi dosyalarda, videolarda. Belgeleri hazır.

Şantaj altında olan çok. İsrail ile ilişkiyi kessinler de göreyim.”

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