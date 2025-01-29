Alperen Şengün’e övgüler yağdırdılar: Türkiye’nin Jordan’ı…

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün’ün performansı dikkat çekmeye devam ediyor. All Star oylamasında üst sıralara yerleşen milli basketbolcu, hem Rockets taraftarlarının hem de NBA fanlarının büyük beğenisini kazandı.

Houston basını, milli basketbolcunun başarılı oyununu manşetlerine taşıdı. Houston Chronicle gazetesinde yayınlanan haberde Houston Rockets coachu Ime Udoka’nın Alperen için söylediği “Türkiye’nin Michael Jordan’ı” sözüne dikkat çekildi.

Houston takımının Amerika Birleşik Devletleri’nde maçlar için gittiği her yerde Türkiye’den muhabirler ya da Türk basketbolseverlerin kendisini karşıladığına vurgu yapılırken, bu büyük ilginin sporcuyu bir fenomen düzeyine çıkardığı, oyuncunun da bu durumu kendisi için ekstra motivaston kaynağı olarak gördüğüne işaret edildi.

Mehmet Okur ve Hidayet Türkoğlu’ndan, NBA tarihinde en başarılı Türk basketbolcular olarak söz edildi. Okur’un, Detroit Pistons ile şampiyonluk kazandığı, Utah Jazz’da AllStar seçildiği, Türkoğlu’nun ise Orlando Magic döneminde En Çok Gelişen Oyuncu ödülünü kazandığı hatırlatıldı.

Ancak Alperen Şengün’ün ilk dört sezon performansları dikkate alındığında bu iki isimden de başarılı olduğu yorumu yapıldı ve “Dördüncü sezonunun ortasında 22 yaşında olan Şengün, Okur veya Türkoğlu’nun ilk dört sezonunda yaptıklarından daha fazla maça başladı ve daha fazla sayı attı” ifadeleri kullanıldı.