Haftanın ilk gününe yatay seyirle başlayan gram altınla ilgili uzmanlar önemli tahminlerde bulundu. Hafta başlangıcında altın fiyatları vatandaş ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki, altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş yatırımcısını endişelendirmişti. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise bu düşüşün geçici olduğunu iddia etti.

Özellikle ons Altın fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle gram altın fiyatlarının da gerilediğini belirten ünlü Ekonomist, ancak birkaç hafta içinde ons Altın fiyatlarının tepki Yükselişi göstereceğini ve 2000 doları göreceğini söyledi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş gram altın fiyatları ile ilgili de yeni tahminlerini duyurdu.

Elinde kıyıda köşede yastık altında altını bulunanlara uyarılar yapan ünlü Ekonomist, düşüşlere aldanıp satmamak gerektiğine dikkat çekerken hala gram altında 2000 TL seviyesinin geleceğini dile getirdi.

7 Ağustos 2023, saat 12:53 itibariyle altın fiyatları aşağıdaki gibidir.

7 AĞUSTOS PAZARTESİ GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.680,29 TL

Gram altın satış: 1.680,53 TL

7 AĞUSTOS PAZARTESİ ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 2.744,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.773,00 TL

7 AĞUSTOS PAZARTESİ CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 10.969,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 11.040,00 TL

7 AĞUSTOS PAZARTESİ YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 5.489,00 TL

Yarım altın satış: 5.546,00 TL

7 AĞUSTOS PAZARTESİ 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.535,85 TL

22 ayar bilezik satış: 1.548,54 TL