Küresel piyasalarda altın rüzgârı hız kesmiyor. Rekor serisi 16 Ekim Perşembe sabahında 4. gününde de devam ederken FED Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi mesajlarıyla doların zayıflaması, gram altını 5 bin 707 TL’ye, ons altını ise 4 bin 242 dolara taşıdı.

Hafta boyunca her sabah yeni bir rekorla güne başlayan altın, 16 Ekim Perşembe gününü de boş geçmedi.

Gram altın sabah saatlerinde 5 bin 707 TL’ye kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Benzer şekilde ons altın da 4 bin 241 dolar seviyesine çıkarak tarihi zirvesine yerleşti.

Yıl başından bu yana yüzde 61,5, son bir haftada yüzde 5,5 ve ekim ayı başından itibaren yüzde 9,8 değer kazanan altın, yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

16 Ekim Perşembe güncel altın fiyatları şöyle:

Gram Altın: Alış 5.696,58 TL – Satış 5.697,27 TL

Ons Altın: Alış 4.237,98 USD – Satış 4.238,56 USD

Çeyrek Altın: Alış 9.578,00 TL – Satış 9.665,00 TL

Yarım Altın: Alış 19.154,00 TL – Satış 19.328,00 TL

Tam Altın: Alış 37.439,24 TL – Satış 38.164,06 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 38.191,00 TL – Satış 38.480,00 TL

Ata Altın: Alış 38.609,22 TL – Satış 39.568,88 TL