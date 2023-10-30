Altına zam mı geldi? 30 Ekim çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarının seyredeceği yön merak ediliyor. Son günlerde rekor seviyeye gelen gram altın vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, altına zam mı geldi? 30 Ekim çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?

KAYNAK: Haber Merkezi
Altına zam mı geldi? 30 Ekim çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?

Haftanın ilk işlem gününde gram altının haftaya nasıl başladığı merak ediliyor. Son aylardaki yükselişiyle altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde de yakından takip ediliyor. Peki, altına zam mı geldi? 30 Ekim çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?

30 EKİM PAZARTESİ GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.811,48 TL

Gram altın satış: 1.811,73 TL

30 EKİM PAZARTESİ ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 2.983,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.015,00 TL

30 EKİM PAZARTESİ CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 11.934,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 12.013,00 TL

30 EKİM PAZARTESİ YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 5.984,00 TL

Yarım altın satış: 6.030,00 TL

30 EKİM PAZARTESİ 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.668,97 TL

22 ayar bilezik satış: 1.764,54

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