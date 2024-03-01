Altından daha çok kazandırıyor. Bursa'da hasat başladı

Kaynak: İHA
Altından daha çok kazandırıyor. Bursa'da hasat başladı
Bursa’nın İznik ilçesinde üretilen erikler, altın fiyatlarını geride bırakıyor. Kilosu 3 bin 500 lira olan bu erikler, özellikle Arap Şeyhleri tarafından büyük ilgi görüyor. Eriklerin tanesi, gramajına bağlı olarak 70 ile 100 lira arasında satılıyor.

25 yaşındaki Ziraat Mühendisi Mustafa Kutay Ası, Türkiye’nin en erken erik hasadını gerçekleştiriyor ve ürettiği eriklerin kilosunu 3 bin 500 TL’den satıyor.

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Arap şeyhleri, bu pahalı erikleri sofralarından eksik etmiyor. Ası ailesi, kış mevsiminde erik yetiştiriyor ve Şubat başında erik hasadına başlıyor.

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Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen şeyhler, yeşil erik siparişi verirken, genç üretici eriklerini internet üzerinden dünya genelinde gönderiyor.

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Genç girişimci, yaklaşık 800 metrekarelik serasında erik yetiştiriyor ve İznik’in tanıtımına katkı sağlamak için eriklerini çini kaselerle gönderiyor.

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“ARAP ŞEYHLERİNDEN YOĞUN İLGİ GÖRÜYORUZ”

Erik hasadına devam eden Mustafa Kutay Ası, “Arap şeyhlerinden yoğun bir ilgi görüyoruz. Eriklerimizin kilosu 3 bin 500 TL. Ağaçlarımıza bir bebek gibi bakıyoruz. Akıllı seramızda toprak ve sera sıcaklığını ayarlamak için ısıtma sistemini kullanıyoruz ve bu sayede erken hasat yapabiliyoruz. Ancak bu, bizim için oldukça maliyetli oldu. Kışın çok sert geçmesi nedeniyle, ısıtma için kullandığımız kömürün maliyeti 200 bin lirayı buldu.” diyor.

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ERİKLERİN LEZZETİ HARİKA

Erken hasat papaz eriğini almak için Marmaris’ten İznik’e gelen Özdemir Yiğit, “Sosyal medyada erik üretimini duydum ve hemen buraya geldim. Eriklerin lezzeti harika.” diyor.

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