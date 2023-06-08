Altının yükselişi durdurulamıyor. Yine rekor tazeledi

Döviz kurunda seçim sonrasında yaşanan sıçrama, altında da rekor tazeleyerek kendini göstermeye devam ediyor.

Altının yükselişi durdurulamıyor. Yine rekor tazeledi

Dolar ve Euro'daki hızlı yükseliş, altın fiyatlarına da etki ediyor. Türk insanının- en çok tercihi yatırım araçlarından olan altın, bugün yine rekor tazeleyerek yükseliş trendini devam ettirdi.

Güne 1460 TL ile başlayan gram altın, gün içinde 1490 TL’ye kadar yükseldi. Gram altın saat 16.34 itibarıyla 1485 TL’den işlem görürken kapanışı 1477,34 TL'den yaptı.

Altındaki hareketlilik 50 dakikalık bir periyotta 12 TL artışa sahne oldu.

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Günün ilk saatlerinde çeyrek altın 2387 TL'den, yarım altın 4774 TL'den işlem gördü. Cumhuriyet altını 9523 TL'den fiyatlanırken ons altın ise güne 1947 dolar seviyesinde başladı.

Altın günü şu şekilde kapattı:

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