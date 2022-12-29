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ABD’li Bilim insanları geliştirdi. Alzheimer tarihe mi karışıyor?

ABD merkezli Pittsburgh Üniversitesi’nden bilim insanları, Alzheimer’ı teşhis eden kan testi geliştirdiği bildirildi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 14:02
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Alzheimer tarihe mi karışıyor? ABD’li bilim insanları geliştirdi

ABD’li Bilim insanları geliştirdi. Alzheimer tarihe mi karışıyor?
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DHA’nın haberine göre; Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bir grup sinirbilimci, kan örneğinden Alzheimer’ı tespit eden test geliştirdiklerini açıkladı.

Alzheimer’ı teşhis eden mevcut tanı yöntemlerinin pahalı, zaman alan ve zahmetli olmasından yola çıkan bilim insanları, Alzheimer hastalığına özgü ‘beyin kaynaklı tau’ proteini tespit edecek antikor bazlı bir kan testi üzerinde çalışmaya başladığı bildirildi.

Alzheimer hastalığının çeşitli evrelerinde olan 600 hasta üzerinde denenen kan testi sonuçları, geleneksel tanı yöntemlerinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldığı vurgulandı.

ALZHEIMER'I DOĞRU BİR ŞEKİLDE TESPİT ETTİ

Geliştirilen kan testi, mevcut geleneksel tanı yöntemlerinin sonuçlarıyla doğru orantılı bir sonuç verdi ve Alzheimer’ı doğru bir şekilde tespit etti. Araştırmada görev alan Yardımcı Doçent Dr. Thomas Karikari geliştirdikleri kan testinin yaygın kullanıma geçmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Karikari ,“Şu anda Alzheimer hastalığını teşhis etmek beyin görüntüleme gerektiriyor. Bu testler pahalı ve randevu alınması uzun sürüyor, ABD'de bile birçok hastanın MRI ve PET tarayıcılarına erişimi yok. Erişilebilirlik önemli bir sorun” açıklamasını yaptı.

GENİŞ YELPAZEDE TEST EDİLECEK

Bilim insanları bir sonraki adımlarının kan testinin farklı ırk ve etnik kökenden gelenler ile farklı hafıza kaybı aşamalarından veya diğer potansiyel demans semptomlarından muzdarip olanlar da dahil olmak üzere daha geniş bir hasta yelpazesinde test edilmesi olduğunu vurguladı.

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