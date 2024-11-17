Amanos Dağları’nın sonbahar ahengi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Amanos Dağları’nın sonbahar ahengi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sonbaharla birlikte ağaçları sarı ve kahverengi tonlarını almaya başlayan Amanos Dağları'nda güzel manzaralar ortaya çıktı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sonbaharla birlikte ağaçları sarı ve kahverengi tonlarını almaya başlayan Amanos Dağları'nda güzel manzaralar ortaya çıktı. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları yaylalara yürüyüş düzenleyerek, eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Amanos Dağları'nda 1700 rakımlı Kurtoluk Yaylası'nda, sonbaharın gelişiyle birlikte ağaçlar, sarı ve kahverenginin tonlarına büründü.

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Doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarıysa sonbaharla birlikte doğa yürüyüşünü Kurtoluk Yaylası'nda gerçekleştirdi.

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Topluluk yaklaşık 12 kilometrelik doğa yürüyüşünde Amanos Dağları'na tırmanış yaparak 1700 rakıma ulaşıp manzaranın keyfini çıkardı.

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Amanos Dağları'nda oluşan renk cümbüşüne hayran kaldıklarını belirten Hasan Şenocak, sonbaharla birlikte bölgede eşsiz manzaralar oluştuğunu ifade ederek, "21 kişiyle yürüyüş düzenlediğimiz Amanos Dağları'na ve Kurtoluk Yaylası'nda farklı renkleri görmenin, bu renkler arasında yürüyüş yaparak doğanın güzelliğiyle bütünleşmenin ve bol bol hatıra fotoğrafı çekmenin tadını çıkardık. Tüm doğaseverler ve fotoğraf tutkunları davet ediyoruz" dedi.

Amanos Dağları’nın sonbahar ahengi

Amanos Dağları’nın sonbahar ahengi

Amanos Dağları’nın sonbahar ahengi

Amanos Dağları’nın sonbahar ahengi

Amanos Dağları’nın sonbahar ahengi

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