Amca Salim Güran’ın AKP’li Ensarioğlu’yla fotoğrafı ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturması devam ediyor.

Güran soruşturmasında ilk tutuklanan isim ise amcası Salim Güran olmuştu. Dosyanın itirafçısı Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini Salim Güran’ın kendisine verdiğini iddia etmişti.

AİLE İÇİN ‘DOSTUMUZ’ DEMİŞTİ

Narin’in cansız bedeni bulunduktan sonra katıldığı televizyon programında açıklama yapan AKP’li Galip Ensarioğlu ise “Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var çünkü aile, bizim dostlarımızdır” demişti.

Ensarioğlu’na açıklamaları nedeniyle tepki gösterilirken, Ensarioğlu ise sözlerinin çarpıtıldığını dile getirmişti.

MECLİS KULİSİNDE ÇAY

Amca Güran ile Ensarioğlu’nun Meclis’te iktidar kulisinde çay içtiği fotoğraf karesi ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafta Güran ve Ensarioğlu ile birlikte iki kişi daha bulunuyor.

TBMM’de söz konusu kulislere her ziyaretçi giremiyor. Buraya bir milletvekili veya danışmanı eşliğinde girilebiliyor. Meclis Genel Kurulu kapılarının doğrudan buraya açılması nedeniyle söz konusu alan Meclis polisi tarafından daha fazla korunuyor.