Amerikalı şarkıcı Katy Perry uzaya çıktı! Dünyaya döndüğünde yaptığı ilk şey o oldu

Kaynak: Haber Merkezi

ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'nin de aralarında bulunduğu ünlü isimler, Amazon kurucusu Jeff Bezos'un roket şirketi ile uzaya çıktı. Yolculuk 10 dakika sürdü. Perry, iner inmez toprağı öptü.

Şarkıcı Katy Perry'nin de aralarında bulunduğu 6 kadın, 10 dakikalık uzay yolculuğu yaşadı.

"California Gurls", "Dark Horse" ve "Roar" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Katy Perry uzaya çıktı.

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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin tarafından planlanan yolculukta Aisha Bowe, Amanda Nguyễn, Gayle King, Kerianne Flynn ve Lauren Sánchez gibi isimler yer alıyor.

10 DAKİKA SÜRDÜ

NS-31 misyonu kapsamında yapılan ve "New Shepard" adlı roketle yapılan yolculuk 10 dakika sürdü.

Blue Origin'e ait New Shephard uzay aracı fırlatıldıktan iki dakika kırk saniye sonra, 6 kadın mürettebatı taşıyan kapsül uzay aracından ayrıldı. Bundan yaklaşık 1 dakika sonra kapsül Karman hattını geçerek, uzaya çıktı.

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Bu esnada astronot ünvanını kazanan 6 kişilik mürettebat üç dört dakikalık mikroyerçekimi ya da bir başka deyişle ağırlıksızlık yaşadı.

İLK YAPTIĞI ŞEY YERİ ÖPMEK OLDU

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Uzay aracı, yeryüzüne geri dönmeden önce yaklaşık 4 dakika boyunca boşlukta uçtu. Mürettebatın kısa bir süreliğine yer çekimsiz ortamda koltuklarından ayrılıp serbestçe hareket edebildiği biliniyor.

Dünyaca ünlü yıldızın karaya iner inmez yeri öpmesi dikkatlerden kaçmadı.

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