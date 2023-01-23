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Anadolu Ajansı'ndan İsveç anketi

Anadolu Ajansı, Twitter hesabı üzerinden Türkiye karşıtı eylemleriyle gündeme gelen İsveç için “Sizce Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeli mi?” anketi başlattı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 13:59
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Anadolu Ajansı'ndan İsveç için NATO anketi

Anadolu Ajansı'ndan İsveç anketi
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İsveç’te geçen sene terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye karşıtı gösterileriyle başlayan kriz, bu sene Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benzeyen kuklanın asılması, Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılması ve Erdoğan posterinin PKK yandaşları tarafından çiğnenmesi ile daha da büyüdü.

NATO’ya üye olmak isteyen ve “Rusya’dan korktuğunu” dile getiren İsveç, geçen sene haziran ayında resmen NATO’ya üyelik başvurusu yaptı.

İsveç ile birlikte Finlandiya da başvurdu. Her iki ülke de Türkiye ile mutabakat metni imzaladı.

Mutabakat metnine göre İsveç ve Finlandiya, şu konularda Türkiye’ye söz verdi: Terör örgütü PKK üyelerinin Türkiye’ye iadesi için mekanizma kurulması, örgütün finans kaynaklarının kurutulması ve örgüt propagandasının engellenmesi.

Ancak Türkiye’nin iadesini talep ettiği 100’ü aşkın PKK ve FETÖ üyesi teröristten hiçbiri Türkiye’ye iade edilmedi.

İsveç Anayasa Mahkemesi, Todays Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni firari FETÖ’cü Bülent Keneş’in iadesini reddetti ve yargı yolunu tıkadı.

Yaşanan gelişmelerden sonra Türkiye’ye “NATO üyeliğini onaylama” ziyareti yapmak isteyen İsveç Savunma Bakanı’nın ziyareti iptal edildi.

Devletin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı ankette şu soruyu sordu:

Sizce Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeli mi?

34 bin kişinin katıldığı ankette yüzde 92 hayır, yüzde 8 evet dedi.

Anket, gün sonuna kadar devam edecek.

NATO ÜYELİĞİ NASIL OLUR

NATO’nun toplam 30 üyesi var.

NATO’ya üye olmak isteyen devletler, başvuru evrakları kabul edildikten sonra 30 ülkenin tamamının meclisinden “evet” onayını almak zorunda. Eğer 30 ülke de onay vermezse, başvuran devlet NATO’ya üye olamıyor.

NATO, nükleer silahlara sahip bir savunma ittifakı olduğu için, üye olacak devletlerin nükleer savaş riskini göze alması gerekiyor. Aynı şekilde bu ülkeleri

ittifaka kabul etme yönünde oy kullanan devletler, bu ülkeleri nükleer bir savaşta savunmayı kabul etmiş oluyor.

Türkiye ve Macaristan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylamadı. NATO’nun geri kalan 28 ülkesi ise onayladı.

İsveç ve Finlandiya, Türkiye ve Macaristan onaylamadan NATO üyesi olamayacak.

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