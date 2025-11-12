EuroLeague’in 10. haftasında Anadolu Efes Virtus Bologna’ya konuk oldu.

Ligde Beşiktaş Gain karşısında sezonun ilk yenilgisini alan Anadolu Efes 4 eksikle çıktığı Bologna deplasmanında ise dördüncü çeyreğe kadar skoru dengede tutmayı başarsa da son dakikalarda farkın açılmasını önleyemedi ve sahadan 99-89'luk skorla mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes’te maç öncesi kasık ağrılarına rağmen kadroya alındığı açıklanan kaptan Shane Larkin 23 sayılık katkısıyla maçın en skorer oyuncusu olsa da yıldız oyuncunun etkileyici performansı galibiyeti getirmedi.

Anadolu Efes bu sonuçla EuroLeague’de üst üste üçüncü mağlubiyetini almış oldu.