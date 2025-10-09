EuroLeague’e 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle başlayan Anadolu Efes ilk deplasman maçına 3. haftada Sırbistan temsilcisi Partizan karşısında çıktı.

PARTIZAN SON BÖLÜMDE GERİ DÖNÜŞE İZİN VERMEDİ

İlk yarıyı 55-43 geride kapatan Anadolu Efes üçüncü çeyrekte açıldı ve son periyoda farkı 2 sayıya indirerek girdi. Ancak nefes kesen mücadelede gülen taraf 93-87’lik skorla Zeljko Obradovic yönetimindeki Partizan oldu. Anadolu Efes'te Isaia Cordinier, Partizan'da ise Sterling Brown 24'er sayıyla sahanın en skorer isimleri oldular.

ANADOLU EFES ÜST ÜSTE İKİNCİ YENİLGİSİNİ ALDI

Anadolu Efes bu sonuçla EuroLeague’te üst üste ikinci yenilgisini alırken Partizan ise üst üste ikinci galibiyete uzandı.