THY EuroLeague'in dördüncü haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos'la karşı karşıya geldi.

İlk çeyreği 28-25 Anadolu Efes önde tamamlarken, soyunma odasına 51-48'lik skorla Olympiakos üstün gitti.

Üçüncü çeyrek 67-67 eşitlikle geçilirken, Anadolu Efes maçı 82-78 kazandı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ikinci galibiyetini alırken, Olympiakos ise ikinci yenilgisini yaşadı.

20 sayı atan Anadolu Efes oyuncusu Swider maçın en skoreri oldu. Temsilcimizde Larkin 18, Ercan Osmani 12 ve Dozier 11 sayıyla oynadı.

Olympiakos'ta ise Peters 14, Ward 13, Vezenkov 12 ve Dorsey 11 sayı attı.