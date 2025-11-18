EuroLeague'de 12. haftanın perdesi yarın açılacak.
Anadolu Efes, 20 Kasım Perşembe günü İspanya'nın Barcelona ekibini konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Lacivert-beyazlılar, geride kalan 11 haftada 4 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayarak 16. sırada kendine yer buldu.
Fenerbahçe Beko ise 21 Kasım Cuma günü deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak. Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka saat 22.30'da başlayacak.
Geride kalan haftalarda 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan sarı-lacivertli takım ise haftaya 10. sırada girdi.
EUROLEAGUE 12. HAFTA MAÇ PROGRAMI (TSİ)
Yarın:
22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Monaco (Fransa)
20 Kasım Perşembe:
20.30 Anadolu Efes-Barcelona (İspanya)
22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)
22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Hapoel IBI (İsrail)
22.45 Real Madrid (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)
21 Kasım Cuma:
22.15 Olympiacos (Yunanistan)-Paris Basketbol (Fransa)
22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Maccabi Rapyd (İsrail)
22.30 Partizan (Sırbistan)-Fenerbahçe Beko
22.30 Baskonia (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)
23.00 Valencia Basket (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)