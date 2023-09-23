Anadolu’nun kadim değerleri geleceğe taşınıyor

Anadolu'nun kültürel ve sosyal değerlerini Kırşehir Ahilik Müzesiyle Anadolu’nun kadim değerleri geleceğe taşınacak.

KAYNAK: AA
Anadolu’nun kadim değerleri geleceğe taşınıyor

Ahi Evran-ı Veli, Ahilik teşkilatı ve esnaflık üzerine farklı obje, eşya, kıyafet, el yazması eserlerin sergilendiği müze, 800 yıllık Ahilik teşkilatı ve Anadolu'nun geçmişine ışık tutuluyor.

Kırşehir Ahilik Müzesi, 36'ncı Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında bugün kapılarını ziyaretçilerine açtı.

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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AA muhabirine, 3 bin 600 metrekare kapalı alanda bir çok tarihi objenin sergilendiği müzede, başta esnaflık olmak üzere Ahilik teşkilatının geçmişi ve ritüellerinin aktarıldığını söyledi.

Müzede 80 ilden bağış yoluyla gelen objelerin sergilendiğini, 1200’lü yıllardan başlayarak Ahiliğin, esnaflığın geçmişinin anlatıldığını aktaran Buhara, insanları tarihi bir yolculuğa çıkardığını belirtti.

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Müzede bazı mesleklerin bal mumu heykellerle canlandırıldığını vurgulayan Buhara, "Pirler odası ve Ahi Evran-ı Veli’nin odası yine farklı mekanlardan. Burada tarihi bir kez daha günümüze getirmiş olduk." dedi.

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Müzenin bir çok özelliği barındırdığına dikkati çeken Buhara, şöyle devam etti:
"Müzemiz teknoloji ile geleneği bir araya getirmektedir. Ciddi anlamda bir teknolojik altyapısı var. Örneğin Türkiye'de müzecilik anlamında kullanılan en büyük dijital ekran burada yer alıyor. Gelenler bu ekranda kendisini bizatihi olayın içerisinde yani şed kuşatma veya Ahilik ritüellerin içinde hissederek, ekrandan Ahilik ile ilgili çeşitli görüntüler izleyecek. Ayrıca müzemizde geçmiş dönemin halıları, kıyafetleri gibi bir çok kültürel öge de bulunuyor. Çok zengin içerikli bir müze olduğunu değerlendiriyoruz."

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Kırşehir'in ve ülkenin yaşayan, nefes alan bir mekanı olarak gördükleri müzenin üç katlı olduğunu ve müze bölümünün zemin kata yerleştirildiğini anlatan Buhara, alt ve üst katta gençlere yönelik kitap okuma, ders çalışma alanları ve atölyeler oluşturulacağını, müzenin ortasına yeme içme mekanı da yapacaklarını ifade etti.

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Buhara, müzenin, kentin turizmine de ciddi katkı sunacağını belirterek, "Müzemizin yıl içinde artan bir şekilde binlerce ziyaretçiyi Kırşehir’e getireceğini düşünüyoruz. Hem kültür hem de manevi turizm anlamında önemli bir lokasyon olacak. Müze aslında bizim geçmişimizi, Anadolu’nun geçmişini simgeliyor. Hepimizin geçmişinden bir takım izler taşıyor. Dolayısıyla Kırşehir Ahilik Müzesi, gelenleri tarihi bir yolculuğa çıkaracak. Bir zaman tüneline alıyor ve sizi geçmişle tanıştırıyor." diye konuştu. Müze oluşturulmaya başlandığı dönemde Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü olarak görev yapan AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da müzenin sadece kenti değil, esnaflıktaki 32 meslek kuruluşunu temsil ettiğini söyledi.

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Yoğun çalışmalar sonucu oluşturulan müzenin özel olduğunu vurgulayan Erkan, "Ahi Külliyesi daha önce Cumhurbaşkanımızın talimatları ve dönemin bakanı Hayati Yazıcı zamanında, yine dönemin Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin destekleriyle proje haline getirildi. Projeye TOBB, TESK, TESKOMB sponsor oldu. Bu süreçte külliyemizin belirli etapları tamamlandı. Kırşehir Ahilik Müzesi'ni ise Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hayata geçirdik. Emeği geçenlere tüm Kırşehirliler adına teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.

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