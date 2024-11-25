Anderlecht durdurulamıyor: Gent'i 6 golle geçti

Anderlecht, geçen haftaki Cercle Brugge galibiyetinin ardından seriyi sürdürmek istiyordu. Üstelik bu kez rakip, direkt rakiplerinden biri olan Gent’ti. Mücadele hızlı başladı; Anderlecht topu iyi dolaştırıyor, Gent savunmasını zor durumda bırakıyordu. Henüz 23. dakikada Mats Rits’in şutunun rakip savunmaya çarparak yön değiştirmesiyle Anderlecht 1-0 öne geçti. Bu gol, ev sahibi ekibin baskısını artırmasına neden oldu. 38. dakikada Stroeykens’in güzel pasında Kasper Dolberg, Edozie’ye topu mükemmel bir şekilde bıraktı. İngiliz oyuncu da bu fırsatı kaçırmadı: 2-0.

GENT MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI

İlk yarının sonlarına doğru Samuel Edozie’nin Gent savunmasını çaresiz bırakan bireysel çabası, Torunarigha’nın ikinci sarı kartı görerek oyundan atılmasına neden oldu. Kazanılan serbest vuruşta Dolberg’in muhteşem şutu, Anderlecht’i 3-0 öne taşıdı. İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Anderlecht, rakibinin oyun disiplininden tamamen kopmasını fırsata çevirdi. Dolberg, 77. dakikada mükemmel bir voleyle farkı artırırken, 85. dakikada Mitrovic kendi kalesine gol attı. Maçın kapanış golü ise 88. dakikada oyuna sonradan giren Amuzu’dan geldi. Gent, Samoise’nin de kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi tamamladı.

SON 3 MAÇTA 14 GOL

Anderlecht, son üç maçında 14 gol atarak etkileyici bir hücum performansı sergiledi. Özellikle Kasper Dolberg’in hem asistleri hem de golleriyle yıldızlaştığı bu dönemde, takımın diğer oyuncuları da önemli katkılar sağladı. Anderlecht, bu galibiyetle birlikte Belçika liginin zirvesine yaklaşma yolunda kritik bir adım attı. Lotto Park’ta taraftarlar şimdiden bir sonraki maçı sabırsızlıkla bekliyor.