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Android'deki 4 uygulama cihazı öldürüyor. Daha önce indirdiyseniz hemen silin

Play Store'da tespit edilen ve toplamda 1 milyondan fazla kez indirilen 4 yeni Android uygulamasında tespit edilen virüslerin akıllı telefonları öldürdüğü tespit edildi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 14:21
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Android'de zararlı yazılımlı uygulamalar tespit edildi

Android'deki 4 uygulama cihazı öldürüyor. Daha önce indirdiyseniz hemen silin
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Android cihazlarda ve Play Store uygulamasında kötü amaçlı yazılım içeren uygulamalara sıklıkla rastlanabilindiği ifade edilmişti. Bu uygulamalara şimdi yenileri de eklendi.

PEKİ AMA YENİ KEŞFEDİLEN UYGULAMALAR HANGİLERİ?

1 - Fast Cleaner

2 - Cooling Master

Cybersecurity Doctor Web, Play Store’da yer alan “Fast Cleaner ve Cooling Master” adında bir trojan keşfedildiğini açıkladı. Bu uygulama, telefonla gizlice iletişim kurmuş, akıllı telefonlarda reklamlar görüntülemiş veya bu cihazları proxy sunucuları olarak kullanmıştır.

Bu uygulamaların büyük bir kötü amaçlı yazılım salgınına neden olmayacak bir şekilde 1.000'den az indirmiş. Ancak belirli web sitelerini yüklemek için kullanılan ve Firebase Cloud Messaging aracılığıyla geliştiricileriyle iletişim kuran başka trojanlar da keşfedildiği belirtildi.

3 - Volume, Music Equalizer, Bluetooth

4 - Wi-Fi & USB, Bluetooth device auto connect

Bu grup içerisinde üç uygulama bulunuyor: 50.000 indirme ile “Volume, Music Equalizer”, 100.000 indirme ile “Bluetooth & Wi-Fi & USB”. Bluetooth bağlantısını iyileştirmek için bir çözüm olduğunu iddia edilen uygulama reklamlarla video izlenmesini sağlıyordu.

Uygulamaların kullanıcılara para ödemeyi amaçlamadığı belirtildi. Geliştiriciler kullanıcıların görüntüleme geçmişinden elde edilen tüm reklam gelirlerine aldı. Bu sayılarla ilgili istatistikler olmasa da, uygulamanın bir milyondan fazla kez indirildiği belirtildi.

Google'ın mağazasında bakıldığında bir uygulamanın potansiyel olarak kötü amaçlı yazılım olduğunu önermek için herhangi bir uyarı bulunmuyor. Google bir uygulamayı onayladıktan sonra, uygulama hakkında bir şeyler öğrenene kadar mağazada diğerleri gibi görünüyorlar. 

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