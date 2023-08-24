Angelina Jolie'nin yeni dövmeleri tartışma yarattı. Brad Pitt'e gönderme mi?

Eski eşi Brad Pitt ile arasındaki hukuk savaşıyla gündeme gelen güzel oyuncu Angelina Jolie, bu defa dövmeleriyle dikkatleri üzerine topladı.

Angelina Jolie'nin yeni dövmeleri tartışma yarattı. Brad Pitt'e gönderme mi?

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin oyunculuğu bırakacağı iddiasının ardından Jolie'den yeni bir kariyer adımı gelmişti.
Oscar ödüllü oyuncunun, Broadway'de bir müzikalin yapımcılığını yapacağı açıklanmıştı.

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Jolie, şimdi de eline yaptırdığı dövmelerle gündem geldi. Ünlü isimlerin dövmelerini yapan Mr. K'nin tasarımı sosyal medyada gündem oldu.

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ORTA PARMAKTA TASARIM DÖVME

Jolie'nin iki elinin orta parmaklarında küçük karelerden oluşan bir tasarım bulunuyor.
Sanatçının paylaşımı üzerine hayranlar, dövmelerin Brad Pitt'i işaret ettiğine dair yorumlar yapmaya başladı.

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"BRAD PITT İLE ALAKASI YOK"

Dövme sanatçısı "Brad Pitt ile alakası yok" diyerek hayranların iddialarına son verdi. Brad Pitt ile Jolie'nin Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adında 6 çocuğu bulunuyor. Çift 2016 yılında ayrıldıklarını açıkladı.

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