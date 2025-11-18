Dünya genelinde kış mevsimine geçişin yaşandığı bu dönemde, hava sıcaklıklarındaki düşüşlerin insan sağlığı üzerindeki etkileri, bilim insanlarının odak noktası hâline geldi. Özellikle kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumsuz tesirler, bilimsel araştırmalarla desteklenen uzman görüşleriyle netlik kazandı.

Soğuk havanın, vücudun ısı dengesini koruma çabasıyla kalbi normalden daha fazla zorladığı ve bu durumun hayati sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gregory K. Smith, soğuk havanın kalbi nasıl etkilediğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dr. Smith, "Vücut, düşük sıcaklıklarda hayati organlara giden kan akışını önceliklendirir. Bu durum, damarlarda daralmaya (vazokonstriksiyon) yol açarak kan basıncını yükseltir. Kalp, daralan bu damarlar aracılığıyla kan pompalamak için daha fazla efor sarf etmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

BİLİMSEL VERİLER ALARM VERİYOR

The Lancet Planetary Health dergisinde yayımlanan kapsamlı bir meta-analiz, hava sıcaklıklarının ani düşüşünün kalp krizi (miyokard enfarktüsü) riskini ortalama %15 artırdığını gösterdi.

İngiltere’deki Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan (LSHTM) Çevre Epidemiyolojisi Profesörü Dr. Katrina M. Johnson, bu bulguların önemini vurguladı.

Dr. Johnson, "Soğuk hava, kanın pıhtılaşma eğilimini de artırır. Bu iki faktör birleştiğinde, özellikle koroner arter hastalığı olan bireyler için ölümcül bir kombinasyon oluşturdu" diye konuştu.

STRES HORMONU ARTIŞI KALBİ YORDU

Uzmanlar, sadece fiziksel zorlanmanın değil, vücudun soğuğa karşı verdiği kimyasal tepkinin de riski yükselttiğine dikkat çekti.

Soğuk, vücutta stres hormonu olan norepinefrin salgılanmasını tetikledi.

Almanya Berlin Üniversitesi Hastanesi’nden Klinik Kardiyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Andreas A. Müller, norepinefrin artışının kalp atış hızını ve kan basıncını doğrudan yükselttiğini ifade etti.

Prof. Dr. Müller, "Bu durum, kalbin oksijen ihtiyacını beklenmedik şekilde artırarak, halihazırda zayıf olan kalp kasını veya tıkalı damarları taşıma kapasitesinin ötesine itti" açıklamasını yaptı.

Uzmanlar, özellikle yaşlı bireylerin, kronik hastalığı bulunanların ve dışarıda uzun süre vakit geçirenlerin, soğuk havayla mücadele ederken bu hayati risklere karşı tedbirli olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.