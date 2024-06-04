Anız yangını kontrol altına alındı

Adana’nın yeşil örtüsüne kıvılcım düşen tehlike, Çukurova ilçesindeki ekiplerin zamanında müdahalesiyle bertaraf edildi. Örcün Mahallesi’nde hasat sonrası kuru kalan buğday tarlasını saran alevler, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana doğru yayıldı. Ancak, yangının büyümesini önlemek için Orman Bölge Müdürlüğü hızla harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen iki yangın söndürme uçağı, bir helikopter, yedi arazöz ve üç su ikmal aracı ile yangına hem havadan hem de karadan etkin bir şekilde müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınarak, ormanlık alanın daha fazla zarar görmesi önlendi.

Yangının izlerini silmek ve olası alevlenmeleri engellemek adına soğutma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Ekipler, bölgede titizlikle devam eden soğutma faaliyetleriyle Çukurova’nın ciğerlerini korumaya kararlı.