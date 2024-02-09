ANKARA 25. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 09 Şubat 2024 / 00:01



ESAS NO : 2022/495 Esas

KARAR NO : 2024/50

DAVALI : MANJIT KAUR (Surinder ve Amarjit Kızı, 15/02/1971 doğumlu, İngiltere Uyruklu) - HEIMATRING 41 60596 FRANKFURT AM MAIN/ALMANYA

Davacı Vedat Barış tarafından aleyhinize açılan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 25/01/2024 tarihli gerekçeli kararın hüküm kısmında; "1-Davanın KABULÜ ile;

ANKARA İli, ALTINDAĞ İlçesi, GÜLTEPE Köyü/mah. Cilt 44, hane 61'de nüfusa kayıtlı, AHMET ve HANIM'den olma, 27/03/1974 doğumlu, 13264001782 TC. Kimlik numralı VEDAT BARIŞ ile aynı hanede nüfusa kayıtlı SURİNDER ve AMARJİT'den olma 15/02/1971 doğumlu, İngiliz Vatandaşı MANJIT KAUR'nın TMK'nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA, 2-Harçlar Yasası uyarınca alınması gereken 427,60 TL karar ilam harcından peşin olarak alınan 80,70 TL'nin mahsubu ile bakiye 346,9‬0 TL'nin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına, 3-Davacı tarafından yargılama gideri olarak yapılan 80,70 TL peşin harç, 80,70 TL başvuru harcı, 49,9‬0 TL vekalet harcı, 7.381,34 TL yargılama gideri toplamı olan 7.592,64‬ TL'nin talep halinde davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 4-Davalı tarafından herhangi bir yargılama gideri yapılmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına, 5-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 6-Davacı tarafından yatırılan gider avansından arta kalan kısmın HMK'nun 333. Maddesi gereğince karar kesinleştiğinde davacıya iadesine, Dair verilen karar, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı." gerekçeli kararın Tebligat Kanunu'nun 31. Maddesi gereğince yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 26/01/2024