Ankara 5. Aile Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 27 Temmuz 2024 / 00:01

ANKARA 5. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2021/392 Esas

KARAR NO : 2024/215

Davacı MUNIRA TACİK aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Munıra TACİK adına çıkartılan tebligatlar yapılamamış davalının da başkaca adresi tespit edilemediğinden;

Gerekçeli kararın davalıya HMK'nın 213 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davacının kabulü ile tarafların BOŞANMALARINA,

2-Müşterek çocuğun velayetinin anneye verilmesine,

Dair davacı ve davalının yokluğunda gerekçeli karar tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065994