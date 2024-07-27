Ankara 5. Aile Mahkemesinden
Yayın Tarihi:
ANKARA 5. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/392 Esas
KARAR NO : 2024/215
Davacı MUNIRA TACİK aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Davalı Munıra TACİK adına çıkartılan tebligatlar yapılamamış davalının da başkaca adresi tespit edilemediğinden;
Gerekçeli kararın davalıya HMK'nın 213 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HÜKÜM :
1-Davacının kabulü ile tarafların BOŞANMALARINA,
2-Müşterek çocuğun velayetinin anneye verilmesine,
Dair davacı ve davalının yokluğunda gerekçeli karar tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02065994