Ankara Batı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2024 / 00:01

ANKARA BATI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2020/339 ESAS

Davacılar ABDULLAH GÜREL ile ALİ GÜREL davalılar ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ, AHMET ÖZBEK, EMİŞ GÖKTAŞ, HALİL İBRAHİM ÖZDEMİR, İHSAN ATAK, NAZMİ AKGÜL arasında mahkememizde görülmekte olan tapu iptali ve tescil (imar ihyaya dayalı) davası nedeniyle; Ankara İli Etimesgut İlçesi Elvan Mahallesi Batısı ve güneyi ekilemez arazi, kuzeyi 490 parsel doğusu 489 parsel ve toplamı 65.000 m2 olan bilirkişiler Levent Özmüş ve Yusuf Durlu'nun17/05/2023 tarihli raporlarında A, B ve TH olarak ifade edilen taşınmazın, davacılar Abdullah Gürel ve vefat eden kardeşi Cemal Gürel tarafından 1965 yılından bu yana imar ihya edilerek hasılasız ve nizasız olarak malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduğu, emek ve para sarfıyla imar ve ihya ederek tarım arazisi haline getirdiği ve mahkememizden taşınmazların davacılar adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yukarıda belirtilen taşınmazlarda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri yada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Maliye Hazinesi, Ahmet Özbek, Emiş Göktaş, Halil İbrahim Özdemir, İhsan Atak, Nazmi Akgül'e karşı açacakları itiraz davasını mahkememize bildirmeleri aksi takdirde yargılamaya devamla davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği TMK 713/4 maddesi uyarınca 3. Kişilere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.