ANKARA BATI 3. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 13 Ocak 2024 / 00:00

T.C.

Ankara Batı 3. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/78

DAVALI : HAOUSSATOU TRAORE

Davacı MEHMET İÇLİ tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adreslerinize çıkarılan tebligatlar yapılamamış, adres araştırmasından da bir sonuç alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı taraf dava dilekçesinde, evlendikten 3 ay sonra müşterek konutu terk ve yıllardır süre gelen fiili ayrılık eylemleri ile evlilik birliğinin sarsılmış olması nedeniyle boşanma kararı verilmesini talep etmiştir.

İlanen tebliğin yapılmış sayıldığı tarihten itibaren HMK 127. Madde uyarınca dava dilekçesine karşı 2 hafta içinde HMK 129.Maddesinde uygun şekilde yazılı olarak cevap verebileceğiniz, süresinde cevap vermediğiniz takdirde HMK 128.Madde uyarınca ileri sürülen vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız, HMK’nın 131.maddesi gereğince; cevap dilekçesinin verilmesinden sonra, cevap süresi dolmamış olsa bile ileri sürmediğiniz ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz gibi tensip zaptında yer alan HMK'nın 139.maddesi uyarınca ilgili hususların tarafınıza ilanen tebliğ olunmuş sayıldığı,

Ayrıca HMK 139 ve 150 mad. uyarınca; sulh için gerekli hazırlığı da yaparak belirlenen ön inceleme günü ve saatinde hazır bulunmanız, bulunmadığınız takdirde; yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen kesin önel içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılmanıza karar verileceği,

Duruşma Günü: 29/02/2024 günü saat: 11.45'te mahkememiz duruşma salonunda yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunu'nun 31. Maddesi gereğince yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ ve ihtar olunur.



NOTIFICATION

PAR LA 3’ème DIRECTION / TRIBUNAL DE FAMILLE d’Ankara Batı R.T.

NUMERO DE FOND: 2019/78 Fond

DEFENDERESSE: HAOUSSATOU TRAORE

Dans la juridiction faite de l’acte de divorce intenté contre vous par le demandeur MEHMET İÇLİ,

Les notifications envoyées à vos adresses par notre tribunal ne sont pas réalisées. La recherche d’adresse n’a pas donné un résultat. Il est donc décidé à annoncer la requête d’acte et le rapport des procédures préliminaires.

Dans la requête d’acte, la partie demandeuse, a demandé le divorce des parties sous raison de secouement de base de l’union de mariage et de la longue durée de séparation et comme la défenderesse avait quitté le domicile commun dans 3 mois après le mariage.

Il vous est notifié qu’en vertu de l’article 127 de HMK (Code des procédures civiles) à partir de la date de notification, vous devez répondre en écrit selon l’article 129 de HMK dans 2 semaines contre la requête d’acte, si vous ne le faites pas, en vertu de l’article 128 de HMK, vous êtes considéré nier toutes les prétentions. Selon l’article 131 de HMK, après la livraison de requête de réponse, vous ne serez pas capable de prétendre les premières oppositions même si la durée n’est pas expirée et en vertu de l’article 139 de HMK qui se trouve dans le rapport des procédures préliminaires, il est considéré que ces informations vous sont notifiées.

A part ça, en vertu des articles 139 et 150 de HMK, vous devez bous présenter au jour et à l’heure de pré examen, si vous ne le faites pas, vous ne serez pas capable d’opposer aux actes réalisés en votre absence. Vous avez une durée de 2 semaines pour apporter les documents qui ne sont pas encore présentés suite à ladite notification, si vous ne le faites pas, vous serez considéré que vous avez renoncé à se baser sur ces preuves.

L’audience sera tenu en date du 29/02/2024 à 11h.:45 dans la salle d’audience de notre tribunal. Vous devez y se présenter ou être représenté par un mandataire. Si vous ne le faites pas, la juridiction sera réalisée en votre absence. Il vous est ainsi notifié en vertu de l’article 31 de loi de notification et cette notification remplace la requête d’acte, le rapport des procédures préliminaires et la notification de jour de l’audience. La notification est considérée faite dans 7 jours suite à sa publication.