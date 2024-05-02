ANKARA BATI 7. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 02 Mayıs 2024 / 00:00

ANKARA BATI 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/400 Esas

DAVACI : HAMİDE YAVUZ -10505474152

DAVALI : ZİHNİ YAVUZ- 21727541492

DAVA : Boşanma (Çekişmeli)

Davacı Hamide YAVUZ'un davalı ZİHNİ YAVUZ aleyhine açtığı Çekişmeli Boşanma davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formunun Zihni YAVUZ'a tebliğ edilemediği, davacının davalı ile fiilen bitmiş evliliğini sonlandırmak istediği, nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat taleplerinin bulunduğu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalıya davetiye yerine ilanen tebliğine, davalının tebliğden itibaren iki hafta içerisinde cevap vermesi veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilip karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.