ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 19 Nisan 2024 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATISULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/79 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/79 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, AHİ EVRAN Mahalle/Köy, 350 Ada, 1 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazların bulunduğu ana taşınmazın Özellikleri: Bina 2013 cadde ve 214 sokağın kesiştiği köşede bulunmaktadır. Bina Numarayı 214.caddeden almaktadır. Bina betonarme karkas olarak zemin+ 1. normal kat olarak inşa edilmiştir. Bina ana girişi 214.cadde üzerinden zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Bina dış cephesi sıvalıdır. Bina giriş kapısı camlı demir doğramadır. Bina girişinde zemin, merdiven basamaklarında ve sahanlıklarda beton olup, duvarlar sıva üzeri badanalıdır. Binada; zemin katında 4 imalathane, 1. normal katında 2 imalat hane olmak üzere toplam 6 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bölgede elektrik, su, yol, kanalizasyon, otobüs gibi her türlü belediye hizmeti mevcuttur. Sincan Küçük Sanayisi içindedir. Kuş uçumu ve yaklaşık olarak Sincan kaymakamlık binasının 700 m batısında, Ayaş yolunun 2 km güneyinde, Sincan Banliyo Tren istasyonunun 1.3 km batısında kalmaktadır. zemin kat, 1 bağımsız bölüm numaralı imalathane: İmalathanenin giriş kapısı boyalı demir doğramadır. Fiili durumda ve Projesine göre de tek bölüm ve 213 sokak cephelidir. Zemini şap betonu, duvarları sıvalıdır. Mimari projesine göre kullanım alanı 50,73m2.dir. Isınma katı yakıtlıdır. Oto tamir olarak kiradadır. İmalathane zemin katta 213. Sokaktan bakılınca sağ tarafta 3 nolu dükkanın sağ tarafındaki dükkandır.

Adresi : Ahi Evran Mahallesi 350 Ada 1 Parsel 1 Nolu Bağımsız Bölüm Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 50,73 m2

Arsa Payı : 34/540

Kıymeti : 1.250.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 10:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 10:15

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, AHİ EVRAN Mahalle/Köy, 350 Ada, 1 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazların bulunduğu ana taşınmazın Özellikleri Bina 2013 cadde ve 214 sokağın kesiştiği köşede bulunmaktadır. Bina Numarayı 214.caddeden almaktadır. Bina betonarme karkas olarak zemin+ 1. normal kat olarak inşa edilmiştir. Bina ana girişi 214.cadde üzerinden zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Bina dış cephesi sıvalıdır. Bina giriş kapısı camlı demir doğramadır. Bina girişinde zemin, merdiven basamaklarında ve sahanlıklarda beton olup, duvarlar sıva üzeri badanalıdır. Binada; zemin katında 4 imalathane, 1. normal katında 2 imalat hane olmak üzere toplam 6 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bölgede elektrik, su, yol, kanalizasyon, otobüs gibi her türlü belediye hizmeti mevcuttur. Sincan Küçük Sanayisi içindedir. Kuş uçumu ve yaklaşık olarak Sincan kaymakamlık binasının 700 m batısında, Ayaş yolunun 2 km güneyinde, Sincan Banliyo Tren istasyonunun 1.3 km batısında kalmaktadır. Zemin kat 2 nolu bağımsız bölüm: İmalathanenin giriş kapısı boyalı demir doğramadır.. İmalathane fiili durumda ve Projesine göre de tek bölüm ve 214 cadde cephelidir. Zemini şap betonu, duvarları sıvalıdır. Mimari projesine göre kullanım alanı 50,73m2.dir. Isınma katı yakıtlıdır. Oto Turgut olarak kiradadır. İmalathane zemin katta 214.caddeden bakıldığında Bina giriş Kapısına göre sol tarafta 2.nci dükkandır.

Adresi : Ahi Evran Mahallesi 350 Ada 1 Parsel 2 Nolu Bağımsız Bölüm Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 50,73 m2

Arsa Payı : 34/540

Kıymeti : 1.250.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 10:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 10:45

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, AHİ EVRAN Mahalle/Köy, 350 Ada, 1 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazların bulunduğu ana taşınmazın Özellikleri: Bina 2013 cadde ve 214 sokağın kesiştiği köşede bulunmaktadır. Bina Numarayı 214.caddeden almaktadır. Bina betonarme karkas olarak zemin+ 1. normal kat olarak inşa edilmiştir. Bina ana girişi 214.cadde üzerinden zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Bina dış cephesi sıvalıdır. Bina giriş kapısı camlı demir doğramadır. Bina girişinde zemin, merdiven basamaklarında ve sahanlıklarda beton olup, duvarlar sıva üzeri badanalıdır. Binada; zemin katında 4 imalathane, 1. normal katında 2 imalat hane olmak üzere toplam 6 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bölgede elektrik, su, yol, kanalizasyon, otobüs gibi her türlü belediye hizmeti mevcuttur. Sincan Küçük Sanayisi içindedir. Kuş uçumu ve yaklaşık olarak Sincan kaymakamlık binasının 700 m batısında, Ayaş yolunun 2 km güneyinde, Sincan Banliyo Tren istasyonunun 1.3 km batısında kalmaktadır. Zemin kat 3 nolu bağımsız bölüm: İmalathanenin giriş kapısı boyalı demir doğramadır. İmalathane fiili durumda ve Projesine göre de tek bölüm olup, 214 cadde ve 213. Sokak olmak üzere 2 cephelidir. Zemini şap betonu, duvarları sıvalıdır. Mimari projesine göre cadde ve sokak cephesi 5,70m. genişliğinde olup, toplam kullanım alanı 102,60m2 dir. Isınma katı yakıtlıdır. Oto Ömer olarak kiradadır. İmalathane zemin katta 214.caddeden bakıldığında Bina giriş Kapısına göre sol taraftaki 1.ci dükkandır.

Adresi : Ahi Evran Mahallesi 350 Ada 1 Parsel 3 Nolu Bağımsız Bölüm Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 102,60 m2

Arsa Payı : 68/540

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 11:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 11:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 11:15

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, AHİ EVRAN Mahalle/Köy, 350 Ada, 1 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazların bulunduğu ana taşınmazın Özellikleri: Bina 2013 cadde ve 214 sokağın kesiştiği köşede bulunmaktadır. Bina Numarayı 214.caddeden almaktadır. Bina betonarme karkas olarak zemin+ 1. normal kat olarak inşa edilmiştir. Bina ana girişi 214.cadde üzerinden zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Bina dış cephesi sıvalıdır. Bina giriş kapısı camlı demir doğramadır. Bina girişinde zemin, merdiven basamaklarında ve sahanlıklarda beton olup, duvarlar sıva üzeri badanalıdır. Binada; zemin katında 4 imalathane, 1. normal katında 2 imalat hane olmak üzere toplam 6 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bölgede elektrik, su, yol, kanalizasyon, otobüs gibi her türlü belediye hizmeti mevcuttur. Sincan Küçük Sanayisi içindedir. Kuş uçumu ve yaklaşık olarak Sincan kaymakamlık binasının 700 m batısında, Ayaş yolunun 2 km güneyinde, Sincan Banliyo Tren istasyonunun 1.3 km batısında kalmaktadır. zemin kat 4 nolu bağımsız bölüm: İmalathanenin giriş kapıları boyalı demir doğramadır ve 223. Sokaktan giriş bulunmaktadır. İmalathane fiili durumda ve Projesine göre de tek bölüm olup, 214 cadde ve 213. Sokak olmak üzere 2 cephelidir. Zemini şap betonu, duvarları sıvalıdır. Mimari projesine göre cadde ve sokak cephesi 12,00m. genişliğinde olup, toplam kullanım alanı 216,00m2 .ısınma katı yakıtlıdır. Oto İHYA Mobilya olarak kiradadır. İmalathane zemin katta 214.cadde, 213.sokak ve 223. Sokak cepheli olan imalathanedir.

Adresi : Ahi Evran Mahallesi 350 Ada 1 Parsel 4 Nolu Bağımsız Bölüm Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 216 m2

Arsa Payı : 128/540

Kıymeti : 5.400.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 11:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 11:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 11:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 11:45

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, AHİ EVRAN Mahalle/Köy, 350 Ada, 1 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazların bulunduğu ana taşınmazın Özellikleri: Bina 2013 cadde ve 214 sokağın kesiştiği köşede bulunmaktadır. Bina Numarayı 214.caddeden almaktadır. Bina betonarme karkas olarak zemin+ 1. normal kat olarak inşa edilmiştir. Bina ana girişi 214.cadde üzerinden zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Bina dış cephesi sıvalıdır. Bina giriş kapısı camlı demir doğramadır. Bina girişinde zemin, merdiven basamaklarında ve sahanlıklarda beton olup, duvarlar sıva üzeri badanalıdır. Binada; zemin katında 4 imalathane, 1. normal katında 2 imalat hane olmak üzere toplam 6 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bölgede elektrik, su, yol, kanalizasyon, otobüs gibi her türlü belediye hizmeti mevcuttur. Sincan Küçük Sanayisi içindedir. Kuş uçumu ve yaklaşık olarak Sincan kaymakamlık binasının 700 m batısında, Ayaş yolunun 2 km güneyinde, Sincan Banliyo Tren istasyonunun 1.3 km batısında kalmaktadır. 1 kat 5 nolu bağımsız bölüm: İmalat hane 214.cadde üzerinden giriş yapıldıktan sonra sağ tarafta 214.cadde, 213 sokak ve 223. Sokak olmak üzere 3 cephelidir. Zemini şap betonu, duvarları sıvalıdır. Mimari projesine göre toplam kullanım alanı 190,00m2.dir. Pencereleri camlı demir doğramadır. Isınma katı yakıtlıdır. İHYA Mobilya olarak kiradadır. Merdiven altına depo yapılmıştır

Adresi : Ahi Evran Mahallesi 350 Ada 1 Parsel 5 Nolu Bağımsız Bölüm Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 190 m2

Arsa Payı : 126/540

Kıymeti : 2.850.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 12:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 12:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 12:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 12:15

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, AHİ EVRAN Mahalle/Köy, 350 Ada, 1 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazların bulunduğu ana taşınmazın Özellikleri: Bina 2013 cadde ve 214 sokağın kesiştiği köşede bulunmaktadır. Bina Numarayı 214.caddeden almaktadır. Bina betonarme karkas olarak zemin+ 1. normal kat olarak inşa edilmiştir. Bina ana girişi 214.cadde üzerinden zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Bina dış cephesi sıvalıdır. Bina giriş kapısı camlı demir doğramadır. Bina girişinde zemin, merdiven basamaklarında ve sahanlıklarda beton olup, duvarlar sıva üzeri badanalıdır. Binada; zemin katında 4 imalathane, 1. normal katında 2 imalat hane olmak üzere toplam 6 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bölgede elektrik, su, yol, kanalizasyon, otobüs gibi her türlü belediye hizmeti mevcuttur. Sincan Küçük Sanayisi içindedir. Kuş uçumu ve yaklaşık olarak Sincan kaymakamlık binasının 700 m batısında, Ayaş yolunun 2 km güneyinde, Sincan Banliyo Tren istasyonunun 1.3 km batısında kalmaktadır. 1. KAT 6 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM :İmalat hane 214.cadde üzerinden Bina giriş kapısından girildiğinde sol tarafta 1.katta 214.cadde ve 213 sokak olmak üzere 2 cephelidir. Zemini şap betonu, duvarları sıvalıdır. Mimari projesine göre toplam kullanım alanı 240,00m2 dir. Pencereleri camlı demir doğramadır. Isınma katı yakıtlıdır. Özdekor Mobilya olarak kiradadır. WC si bulunmaktadır. Ayrıca bir köşeye zemini laminant olan ofis oluşturulmuştur. İmalathane zemin katta 214.cadde, 213.sokak ve cepheli olan 1. Katta bir imalathanedir.

Adresi : Ahievran Mahallesi 350/1 6 Nolu Bağımsız Bölüm. Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 240 m2

Arsa Payı : 150/540

Kıymeti : 3.600.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 13:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.