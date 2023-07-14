Ankara Büyükşehir'in restorasyonunu tamamladığı türbeler ziyarete açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarını tamamladığı Kalecik Kazancı Baba ve Polatlı Karaca Ahmet Türbesi’ni yeniden ziyarete açtı. Aslına uygun özgün yapısı korunarak yenilenen türbeler Başkentin kültür ve inanç turizmine katkı sağlayacak.

KAYNAK: ANKA
Ankara Büyükşehir'in restorasyonunu tamamladığı türbeler ziyarete açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, merkez ve çevre ilçelerde Başkentin köklü tarihine tanıklık eden eserleri günyüzüne çıkararak hem gelecek nesillere aktarıyor hem de turizme kazandırıyor.

TESCİLLİ TÜRBELER ÖZGÜN YAPISI KORUNARAK AYAĞA KALDIRILDI

Ankara’da varlığını sürdürmeye çalışan tarihi mekânlarda restorasyon ile konservasyon çalışmalarına aralıksız devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, tescilli türbeler arasında bulunan ve 16. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Polatlı Karaca Ahmet Türbesi ile Kalecik’te 1981 yılında tescillenen ve 15. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Kazancı Baba Türbesi’ni Başkent turizmine kazandırdı.

Yıkık ve harabe görüntüsünden kurtarılan ve özgün yapısını bozan eklentilerin kaldırıldığı türbeler, kubbesinden çevre düzenlemesine kadar aslına uygun olarak restore edilerek yeniden ayağa kaldırıldı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkentin kültür ve inanç turizmine katkı sağlayacak eserleri özgün yapısını koruyarak restore ettiklerini söyleyen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Kalecik Belediyesinin talebi üzerine başlattığımız Kalecik Kazancı Baba Türbesi’nde restorasyon çalışmalarımız tamamlandı.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi’ne baktığımızda 17. yüzyıldaki gezisinde bu bölgedeki türbeden bahsetmektedir. Buraya yoğun ziyaret vardı ama gördük ki bu ziyaretlere ve geçmiş dönemdeki ihtiyaca bağlı olarak buralara uygun olmayan özgün dokusunu bozan eklentiler yapılmış.

Bu eklentilere müdahale ettik, gerek koruma kurulundaki hocalarımızla gerek bu konudaki uzman sanat tarihçi arkadaşlarımızla çalışarak. Uygun olmayan müdahaleler vardı, onların hepsini temizledik ve türbemizi özgün hâliyle koruyarak restore çalışmasını tamamladık.

Ziyarete gelen misafirlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özgün dokusuyla ters düşmeyecek çeşmelerini ve tuvaletini inşa ettik ve Kalecik Belediyesine devrini gerçekleştirdik” diye konuştu.

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Karaca Ahmet Türbesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgi veren Ödemiş, şunları kaydetti:

“Karaca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi Ocağı’ndan gelen hem hekim hem de asker olarak görev yapmış önemli bir Horasan Ereni’dir. Polatlı Belediyesinin talebi üzerine başlattığımız Karaca Ahmet Türbesi’ndeki restorasyon çalışmalarımızı da tamamlamış bulunuyoruz.

Burada da önemli bir çalışmayı gerçekleştirdik özgün haliyle. Çünkü uzun yıllar bakım yapılmadığı için özgün dokusunu bozacak müdahalelerden arındırarak restorasyon çalışmalarını tamamladık ve Polatlı Belediyemize devrini yaptık. Bundan sonraki bakım ve onarımı Polatlı Belediyemiz tarafından takip edilecek.”

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Çalışmaların tamamlanmasının ardından türbeler, Türkiye’nin dört bir tarafından gelen ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Ödemiş, Ankara’nın bu değerlerle inanç turizminde de çok önemli bir potansiyele sahip olacağını belirterek, “Ahi Erenleri ve Horasan Erenleri Ankara’nın manevi şahsiyetleridir.

Ankara’nın en önemli manevi önderi, Hacı Bayram Veli Hazretleri’dir. Hacı Bayram Veli Hazretleri’ni ve türbesini de günde yüzlerce Ankaralı hem de Ankara dışından gelen yerli ve yabancı pek çok misafirimiz ziyaret etmektedir.

Bütün bunları birleştirdiğimizde Ankara’nın manevi dünyasında bütünleştirmiş oluyoruz. Bunları ülkemize ve toplumumuza çok iyi anlatırsak inanıyoruz ki Ankara bu değerlerle inanç turizminde de çok önemli bir potansiyel olacaktır” dedi.

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