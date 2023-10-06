Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, YSP'li Temelli hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü unsurlarına yönelik operasyonlarına ilişkin açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"28. Dönem Milletvekili Sezai Temelli'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin 5 Ekim 2023 tarihinde basına yaptığı açıklamaların 5237 sayılı TCK'nin 301. maddesi kapsamında suç unsuru içerdiği değerlendirildiğinden, adı geçen milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

YSP'li Temelli, TSK'nın, PKK/YPG unsurlarına 5 Ekim'de düzenlediği operasyona ilişkin, "Savaştan beslenen bir zihniyet her türlü saldırıyı ısrarlı bir şekilde sürdürüyor... Olan Kürt halkına, Kürt çocuklarına oluyor çünkü hedef Irak ve Suriye Kürdistan'ıdır" ifadelerini kullanmıştı.