ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 23 Ocak 2024 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.

ANKARAGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/1348 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1348 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, YÜKSELTEPE Mahalle/Köy, 34845 Ada, 2 Parsel, Zemin Kat 5 nolu bb. - konut ...

Adresi : Yükseltepe Mah. 1837. Sok. Kadriye Hanım Apt.No:8/5 Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 715 m2

Arsa Payı : 46/715

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazın Keçiören Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı, konut parseli, ayrık nizam, 4 kat, TAKS: 0.40 KAKS: 1.60 ön bahçe mesafesi 5m, yan bahçe mesafesi 3m olarak

Kıymeti : 2.100.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : HERHANGİ BİR KAYIT YOKTUR .

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 12:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 12:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 12:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 12:03

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.