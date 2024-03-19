Ankara mitinginin tanıtımı için seçilen Erdoğan'ın fotoğrafı dikkat çekti

Kaynak: Haber Merkezi
Ankara mitinginin tanıtımı için seçilen Erdoğan'ın fotoğrafı dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü Ankara'da düzenlenecek miting öncesi sokaklara asılan fotoğrafları dikkatleri çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimden önce Ankara'da bir miting düzenleyecek.

23 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek 'Büyük Ankara Mitingi' öncesi başkentteki yollara duyuru afişleri asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı afişlerde kullanılan fotoğraf ise dikkatleri çekti. Gazeteci Nevşin Mengü, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Resmi X hesabından paylaşım yapan Mengü, "Erdoğan seçimden önce Ankara’da miting yapacak. Mitingin tanıtımı için seçilen fotoğraf enteresan" ifadelerini kullandı.

İşte o fotoğraf:

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