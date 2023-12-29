Ankara'da eşine asitle saldırın şüpheli cezaevine gönderildi

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Kentkoop Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.Ö., boşanma aşamasında olduğu eşi F.Ö. ile yaşadığı tartışmada eşinin yüzüne asit içeren sıvı fırlatarak kaçtı.

Yüzü yanan F.Ö. hastaneye sevk edilirken, olay yerine intikal eden Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda C.Ö.’nün Çorum'a kaçtığı tespit edildi. Saklandığı adreste yakalanan C.Ö., gözaltına alınarak Ankara’ya getirildi.

C.Ö.'nun ifadesinde eşi ile çekişmeli olarak boşanma aşamasında olduğunu, saat 17.00 sıralarında içinde asitli madde bulunan şişe ile eşinin yaşadığı eve yakın bir yerde beklemeye başladığını, olumlu bir cevap alamama ihtimaliyle asitli sıvıyı yanında götürdüğü öğrenildi.

Zanlının evliliklerini kurtarmak için eşiyle konuşmaya çalıştığını fakat yaşanan tartışmada asitli maddeyi eşine suratına doğru fırlatarak kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan C.Ö., adli işlemlerin tamamlanmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.