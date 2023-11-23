Ankara'da komşuların ‘gürültü’ tartışması kanlı bitti: 2'si çocuk 5 ölü

Ankara’da aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi, zaman zaman gürültü nedeniyle tartıştıkları komşuları tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

KAYNAK: AA
Ankara'da komşuların ‘gürültü’ tartışması kanlı bitti: 2'si çocuk 5 ölü

Başkentte komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak'ta, aynı binada altlı üstlü oturan komşular arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında 72 yaşındaki T.Ü, aynı aileden B.T. (71), H.T. (41), S.T. (40), M.T. (13) ve C.T'yi (11) tüfekle vurdu.

Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

B.T, H.T, M.T. ve C.T. olay yerinde, S.T. de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şüpheli T.Ü, tüfeğiyle birlikte Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Taraflar arasında zaman zaman gürültü nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.

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