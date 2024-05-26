Ankara’da ‘küçükbaş hayvan’ kavgası: 2’si ağır, 7 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Besihaneler Bölgesi’nde dün akşam saatlerinde İ.Y.’ye ait küçükbaş hayvanların S.Ö.’nün kapısının önünü kirletmesi sonucu tartışma çıktı.

İ.Y.’nin, yanına gelerek hayvanları salmamasını isteyen S.Ö.’ye saldırması sonucu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bunun üzerine S.Ö. yakınlarına haber vermesi üzerine olay büyüdü.

Araya giren çevredekiler kavgayı ayırdığı sırada, İ.Y.’nin yakını olan bir kişi arabasını hızla kavganın olduğu alana sürdü.

Olay sonucu toplam 7 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.