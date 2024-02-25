Ankara’da mezarlık ziyareti dönüşü kaza: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Abdullah Can A. Kontrolündeki otomobil ile Şahin Çelik yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan biri bariyerlere saplandı.

Şahin Çelik kaza yerinde yaşamını yitirirken, anne Elif Çelik ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada sonucu yaralanan küçük kızın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MEZARLIK ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARDI

Öte yandan, Şahin Çelik ve anne Elif Çelik’in Berat Kandili dolayısıyla mezarlığa yakınlarına dua etmek için gittiği ve Polatlı'ya dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi.