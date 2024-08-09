Ankara’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Ankara’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Polatlı'da meydana gelen trafik kazasında bir kamyon ile bir otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Gece yarısı Polatlı-Konya karayolunun 115. kilometresinde gerçekleşen olayda, Konya istikametinden gelen ve henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir kamyon, Günyüzü yönüne ilerleyen bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine, bölgeye hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi ve Polatlı Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının stabil olduğu açıklandı. Yetkililer, kaza hakkında detaylı bir soruşturma başlattı.

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