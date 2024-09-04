Ankara'daki iş kazasında 2 kişi tutuklandı! 3 işçi can vermişti

Ankara’nın Sincan ilçesinde 2 Eylül'de meydana gelen olayda, bir apartman inşaatının 12. katında iskelenin kırılması sonucu üç işçi zemine düşerek hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, bilirkişi kurulu tarafından hazırlanan ön raporda kusurlu oldukları tespit edilen F.Ş, H.A, O.Y, F.A, H.Ç, ve L.F. isimli şüpheliler aynı gün gözaltına alındı.

Başsavcılığın yaptığı açıklamaya göre, H.Ç. ve L.F. adlı şüpheliler, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüphelilerden O.Y. ve F.A. hakkında ev hapsi, H.A. ve F.Ş. hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve belirli günlerde adli kontrol tedbirine başvurma zorunluluğu getirildi. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.