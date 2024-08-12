Ankara’daki korkunç kazada ön rapor hazırlandı. Şoförün ölümcül hatası ortaya çıktı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İzmir'e gitmek üzere hareket eden Çetin Karayel'in kullandığı, 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, 9 Ağustos Cuma günü Ankara-Eskişehir E-90 kara yolunun Olukpınar Köyü mevkiinde kontrolden çıktı ve üst geçidin beton ayaklarına çarparak kaza yaptı.

Kaza sonucunda otobüs şoförü Çetin Karayel ile birlikte Fezile Baydar (59), Suna Yaşar Bilgi (28), Dilan Bayar (31), Ayşan İlman (49), Elif Mira İlman (9), Satı Polat (54), Mahmut Esin (32) ve Muhammet Ozan Bayar (10) yaşamını yitirdi. Yaralanan 30 kişi ise hastaneye kaldırıldı; bunlardan 2'sinin yoğun bakımda olduğu, 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin ise tedavi süreçlerinin devam ettiği belirtildi. Yolcu otobüsünün yedek şoförü Burak D. ve muavin Muhammet K. hastaneden taburcu edildi.

ÖN RAPOR ÇIKTI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde bilirkişi heyeti, kazaya ilişkin ön raporunu hazırladı. Makine mühendisi, elektrik mühendisi ve trafik bilirkişisinden oluşan 5 kişilik heyetin hazırladığı raporda, Plaka Tanıma Sistemi ve Elektronik Denetleme Sistemi kayıtlarının incelendiği, otobüste teknik arıza veya kusurun tespit edilmediği, bu konudaki detayların asıl raporda yer alacağı belirtildi. Raporda, otobüsün Doğubayazıt çıkışından kazanın gerçekleştiği Olukpınar mevkisine kadar olan kayıtlarının ve dinlenme tesislerindeki görüntülerinin detaylı şekilde incelendiği ifade edildi. Ayrıca, otobüsün kazadan 10 dakika önce 04.50 civarında Mevlana Bulvarı, Armada AVM ve Temelli Karakolu güzergahında görüntülendiği kaydedildi.

KAZADA DOĞRUDAN ETKİSİ VAR

Kazada hayatını kaybeden şoför Çetin Karayel'in şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymadığı ve kazanın oluşmasında doğrudan etkisi bulunduğu raporda vurgulandı. Bilirkişi heyetinin detaylı incelemeden sonra asıl raporu savcılığa sunması bekleniyor.