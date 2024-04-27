Ankaralılar dikkat: Süresiz olarak kapatıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Ankaralılar dikkat: Süresiz olarak kapatıldı
EGO Genel Müdürlüğü, mahkemenin imar planının iptaline karar vermesi nedeniyle yeni bir düzenleme yapılana dek teleferik işletmesinin süresiz olarak kapatıldığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü teleferik işletmesinin süresiz olarak kapatıldığını duyurdu.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kararın, mahkemenin imar planının iptaline karar vermesi nedeniyle yeni bir düzenleme yapılana kadar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Mimarlar Odası tarafından 2013 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne açılan sonuçlanmış olup mahkemenin imar planının iptaline karar verilmesi sebebiyle yeni bir düzenleme yapılana dek teleferik işletmemiz süresiz olarak kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ulaşım hizmetimiz, ayın güzergahta 217 numaralı hatta konulacak ek otobüs seferleri ile sürdürülecektir."

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