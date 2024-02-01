ANKET ANK. KÜLT. TURZ. ETKİN. TEKS TEMİZ. ORG. HZM. İNŞ. TİC

Yayın Tarihi: 01 Şubat 2024 / 00:01

ANKET ANKARA KÜLTÜR TURİZM ETKİNLİKLERİ TEKSTİL TEMİZLİK ORGANİZASYON HİZMETLERİ RESTORASYON VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.

İŞİN ADI: Ankara Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisindeki Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Bertaraf Sahalarına Gelen, Geri Dönüştürülebilir Malzemelerin Geri Kazanımlarının Sağlanması için Sahaların 1 Yıl Süre ile Kiralanması İşi



İŞİN YERİ: Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisince mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ve işletilmesi ANKET A.Ş. ‘ye verilen hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları bertaraf sahaları

NİTELİĞİ: Hafriyat sahalarına gelen yerinde ayrıştırılamayan, tehlikesiz, geri dönüştürülebilir inşaat yıkıntı atıklarının kontrolü, sınıflarına göre ayrıştırılması, geçici depolanması ve ekonomiye geri kazandırmak maksadı ile geri kazanımının sağlanması.

*2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında açık ihale kapalı teklif usulü (pazarlıksız) ile 14.02.2024 tarihinde saat 11.00’ de Anket A.Ş İhale Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

*İhaleye katılacak isteklilerin idaremizden (Anket A.Ş.) ihale dokümanı alması zorunludur. Aşağıda belirtilen adresten 250,00.-TL karşılığı ihale dokümanını alabilirler.

* İhaleye katılacak isteklilerin idaremizden (Anket A.Ş.) Yer Görme Belgesi alması zorunludur

Adres: YEŞİLTEPE MAHALLESİ GÜNEBAKAN SOKAK NO: 5 KEÇİÖREN-ANKARA Tel: 0312 441 65 55



İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN ARANAN ŞARTLAR



Tehlikesiz Atıklar Toplama – Ayırma Belgesi

İdareden alınacak ihale dokümanının satın alındığını gösterir belge

İdareden alınacak Yer Görme Belgesi



Teklifler İhale günü 14.02.2024 saat 11:00’ a kadar idare adresine verilebilir.



MUHAMMEN BEDEL

(TAHMİN EDİLEN BEDEL)

1 YIL 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL ÜZERİNDEN ÖDENMESİ GEREKEN EN AZ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ 1.008.392,40 TL.

(Birmilyonsekizbinüçyüzdoksaniki Türk Lirası Kırk Kuruş) 30.251,77 TL.

(Otuzbinikiyüzellibir Türk Lirası Yetmişyedi Kuruş)







