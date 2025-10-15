Teknik direktör Fatih Terim, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Yaz başından beri adı Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden birçok takımla anılan Fatih Terim'in yeni takımını Çekya basını duyurdu.

FATİH TERİM ÇEKYA'NIN BAŞINA GEÇİYOR

Çekya Milli Takımı için Fatih Terim sesleri son ses yükselmeye devam ediyor. Son dönemde Çekya Futbol Federasyonu'nun, Terim'i takımın başına getirmek istediğine yönelik haberler bir çok ülke basınında yer almıştı. Çekya'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde aldığı son mağlubiyetin ardından gündeme bir kez daha Fatih Terim isminin geldiği iddia edildi.

Çekya basınında yer alan habere göre; Faroe Adaları'na mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını zora sokan Çekya'da teknik direktör Ivan Hasek ile yolların ayrılacağı belirtildi. Federasyonun, Fatih Terim ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardığı ve tecrübeli teknik adamın önümüzdeki hafta içerisinde resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.