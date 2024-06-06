Anneannesini boğazından bıçaklayıp rehin aldı. Özel harekat etkisiz hale getirdi

Kendisini de göğsünden bıçaklayan Y.E., özel harekat ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Olay, saat 17.45 sularında Bahriye Üçok Bulvarı üzerindeki bir apartmanın giriş katında gerçekleşti. Aktarılanlara göre Y.E., aynı evde oturduğu anneannesi A.U. ile öğrenilemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.E., anneannesine bıçak ile saldırarak boğazından bıçakladı. Kavga seslerini duyan komşular hemen ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Polis Özel Harekat ekipleri yönlendirildi. Düzenlenen operasyonla Y.E. etkisiz hale getirildi. Yaralılar Y.E. ve anneannesi A.U., sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün sonrasında hastaneye kaldırıldı.