Annesini kurtardığı yangından kendisi can verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Annesini kurtardığı yangından kendisi can verdi
Ordu’nun Gölköy ilçesinde çıkan yangında annesini yangınların içinden alarak dışarı çıkaran bir kişi hayatını kaybetti.

Ali Yazan – Ordu / Yeniçağ

Ordu’nun Gölköy ilçesinde meydana gelen olayda, Karagöz Küme evleri Mahallesinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı.

whatsapp-gorsel-2024-01-30-saat-18-48-45-37ce5ac9.jpgEvlerinin yandığını gören 55 yaşında Ramazan Karabulut, annesini kurtarmak için eve girdi.

whatsapp-gorsel-2024-01-30-saat-18-48-45-ec2d0886.jpgANNESİNİ KURTARDI KENDİSİ CAN VERDİ

Yangın esnasında evde bulunan annesini kurtaran Karabulut, evin içine tekrar girdiği sırada alevlerin arasında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Yangının ihbarı üzerine bölgeye ekipler yangını söndürürken, Ramazan Karabulut’un cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

whatsapp-gorsel-2024-01-30-saat-18-48-45-9fe5bc34.jpg

whatsapp-gorsel-2024-01-30-saat-18-48-44-ff357bbf.jpg

Son Haberler
Angelino'dan Galatasaray'a zehir zemberek sözler. Yaşananları veda mesajında anlattı Spor
Angelino'dan Galatasaray'a zehir zemberek sözler. Yaşananları veda mesajında anlattı
Son dakika... Vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk açıklama Gündem
Son dakika... Vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk açıklama
Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine siyasilerden ilk tepkiler Gündem
Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine siyasilerden ilk tepkiler
Can Atalay'ın vekilliğini düşüren Bekir Bozdağ'a Anayasa fırlattılar Gündem
Can Atalay'ın vekilliğini düşüren Bekir Bozdağ'a Anayasa fırlattılar
Fenerbahçe'nin yıldızı Karagümrük'e gidiyor. Süper Lig ekipleri sıra olmuştu Spor
Fenerbahçe'nin yıldızı Karagümrük'e gidiyor. Süper Lig ekipleri sıra olmuştu
2 terörist Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu Gündem
2 terörist Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu
Peaky Blinders'ın yıldız oyuncusu uyuşturucuyla yakalandı. Alacağı ceza belli oldu Dünya
Peaky Blinders'ın yıldız oyuncusu uyuşturucuyla yakalandı. Alacağı ceza belli oldu