Annesini kurtardığı yangından kendisi can verdi

Ali Yazan – Ordu / Yeniçağ

Ordu’nun Gölköy ilçesinde meydana gelen olayda, Karagöz Küme evleri Mahallesinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı.

Evlerinin yandığını gören 55 yaşında Ramazan Karabulut, annesini kurtarmak için eve girdi.

ANNESİNİ KURTARDI KENDİSİ CAN VERDİ

Yangın esnasında evde bulunan annesini kurtaran Karabulut, evin içine tekrar girdiği sırada alevlerin arasında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Yangının ihbarı üzerine bölgeye ekipler yangını söndürürken, Ramazan Karabulut’un cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.