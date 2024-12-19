Annesinin ölümüyle yıkılmıştı! Mahsun Kırmızıgül sahnede gözyaşlarını tutamadı

Mahsun Kırmızıgül, annesinin vefatını sosyal medya üzerinden duyurmuş ve acısını takipçileriyle paylaşmıştı. Annesinin fotoğrafını paylaşarak, "Canım annem Faike Arık’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Cenazesi Diyarbakır Selahattin Eyyubi Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınacaktır" şeklinde bir mesaj yayınlamıştı.

"EN BÜYÜK GÖNÜL SIZIM”

Kırmızıgül, annesinin Alzheimer hastalığıyla mücadele ettiğini açıklamıştı:

"En büyük gönül sızım. Annem beni tanımıyor, bir gün herkesin başına gelebilecek bir hastalık. Allah herkese sabır versin. Sağlığında yanımızda olan anne ve babalarımızın zor zamanlarında da hep yanlarında olmalıyız."

SAHNEDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İzmir’deki konserinde Mahsun Kırmızıgül, sahnede gözyaşlarını tutamadı. Konserde, annesinin en sevdiği şarkı olan "Kardeşlik Türküsü"nü seslendirerek, bu özel anı ona adadı.

Kırmızıgül, "Bu gece sahnede olmak hayatımın en zor anlarından biri. Annemi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum ama hayat her şeye rağmen devam ediyor. Annem bana her zaman insanlara ve emeğe saygılı olmamı öğretti. Bu akşam şarkılarımı annemin anısına seslendireceğim" ifadelerini kullandı.

DİNLEYİCİLERİNDEN AF DİLEDİ

Kariyerinde tempolu şarkılarda ise mikrofonu vokalistlerine devretmeyi tercih etti. Bir buçuk saatlik performansının ardından, sahneden alkışlarla inen Mahsun Kırmızıgül, "Bu geceyi bir gün telafi ederiz. Anlayışınıza sığınıyorum, hepiniz çok kıymetlisiniz" dedi.