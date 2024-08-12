Ansu Fati şutlandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ansu Fati şutlandı

Barcelona'da geleceğin yıldızı olarak gösterilen Ansu Fati'ye kendisine takım bulması istendi.

Barcelona'nın umut vaat eden genç yeteneklerinden Ansu Fati, gözden düşmüş durumda.

Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona Sportif Direktörü Deco, 21 yaşındaki oyuncudan kendisine yeni bir takım bulmasını istedi.

MENAJERİNE YENİ TAKIM BASKISI
Ayrıca, menajeri Jorge Mendes'e de kısa süre içinde Fati'ye bir takım bulması gerektiği bildirildi. Teknik Direktör Hansi Flick'in de genç oyuncuya, planları arasında yer almadığını ilettiği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonu Brighton'da kiralık olarak geçiren genç hücum oyuncusu, 27 maçta 4 gol ve 1 asist kaydetti. Barcelona formasıyla ise şu ana kadar 112 maça çıkıp 29 gol ve 10 asist yaptı.

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