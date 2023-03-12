Hatay'da mezarlıklara çekim yasağı getirildi iddiası

11 ilde yıkıma sebep olan 6 şubat depremlerinin ardından Hatay'da en az 20 bin kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Enkaz altından çıkarılan cesetler, Antakya’ya bağlı Narlıca Mahallesi’nde oluşturulan mezarlık alanında defnedildi.

5 bölüme ayrılmış olan mezarlığın her bir bölümde yaklaşık bin kişinin mezarı bulunuyor.

Aileler mezar tahtaları üzerinde bulunan numaralardan ya da tahtaların üzerine daha önce bıraktıkları şapka, elbise, atkı ve bere gibi şahsi eşyalardan yakınlarının mezarını bulabiliyor.

Uzaktan bakıldığında belli aralıklarla ekilen fidanlar gibi tahtaların görüldüğü mezarlığın ilk bölümünde 1’den 995’e kadar rakamlar bulunuyor.

Mezarlıkta sorumluların görüntü almayı engelleyerek çekim yapmanın yasak olduğunu söylediği belirtiliyor.